Рамзана Кадырова сняли пьющим «ядовитый» напиток с логотипом его сына

Рамзана Кадырова сняли на видео пьющим энергетик с логотипом Адама Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова сняли на видео пьющим энергетик с логотипом, который часто использует его сын, Адам Кадыров — К13. Кадры опубликованы в Telegram-канале руководителя республики.

Видео, в котором Кадыров пьет энергетик, было снято во время открытия нового гипермаркета в Грозном — глава Чечни посетил его вместе с председателем правительства региона Магомедом Даудовым. При осмотре торговых рядов Кадырову-старшему показали стенд с банками напитка К13, и в этот момент оператор навел камеру на находящегося рядом сына главы Чечни, на котором в тот момент была надета кепка с этим же сочетанием цифр. Кадыров сделал глоток из банки, после чего передал банку Даудову, который повторил за главой Чечни и произнес: «К13 — самый лучший энергетик».

Розничная продажа энергетиков была полностью запрещена в Чечне в 2013 году. Рамзан Кадыров заявлял, что мнение о безопасности таких напитков ошибочно, так как они, по его информации, вызывают неконтролируемую агрессию и депрессию. Энергетики он сравнивал с ядовитыми веществами и обещал посодействовать их запрету по всей России.

К13 — символ, который часто использует сын Кадырова Адам. Это сочетание можно встретить на его одежде, на технике, которую он передавал бойцам спецоперации и на его шевронах. Цифру 13 даже можно было видеть в небе над Чечней, когда Адам Кадыров «написал» ее трассирующими пулями из пулемета.

Единственный аккаунт, на который подписана выпускающая энергетики K13 компания, — страница Dustum, где выложены фотографии Адама Кадырова.