Предложение по ипотеке для многодетных семей в России назвали хайпом

Эксперт Радченко: Предложение по ипотеке для многодетных семей похоже на хайп

Идея с новой ипотечной ставкой для многодетных семей — странное решение, и подобные требования со стороны российских чиновников стоит воспринимать как хайп. Об этом заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

«Я бы не стала относиться к этим заявлениям всерьез. Это хайп, который не имеет под собой никакого (…) стратегически выверенного решения», — заявила она и добавила, что все это может быть связано с нагонявшейся волной перед выборами в сентябре 2026 года. Кроме того, продолжила Радченко, из-за дефицитности бюджета в планах правительства и так есть стратегия по ставке в 6 процентов для семей с тремя детьми, 8 процентов — когда два ребенка, и 12 процентов — с одним.

В реальности же, сказала собеседница издания, в планах стоит сокращение объемов выдачи семейной ипотеки. По ее словам, все это не только разгоняет цены, но и делает так, что компенсация банкам из-за разности цены в рынке и по льготе затем выплачивается весь срок кредита. «А это 20-30 лет», — заявила Радченко.

Таким образом, в бюджет надо заранее закладывать слишком много денег, чтобы выплачивать банкам компенсацию. «А за это простые россияне расплачиваются большой инфляцией и дефицитом бюджета», — сообщила она.

В заключение Радченко сравнила льготную ипотеку с лекарством, имеющим и как положительный эффект, и как побочный. На данный момент, сочла она, «побочки больше, чем пользы». «Никакого отношения к демографии она не имеет, это уже доказано, и ужесточение в сфере льготных программ ожидается в ближайшее время», — подвела итог специалист.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Его очередную инициативу вскоре жестко раскритиковал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.