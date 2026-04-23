Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

Трамп приказал атаковать любые суда в Ормузском проливе, устанавливающие мины

Президент США Дональд Трамп заявил, то отдал приказ «без колебаний» атаковать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были (все их корабли, 159 штук, находятся на дне моря!), которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Не должно быть никаких колебаний. Кроме того, наши минные тральщики уже сейчас очищают пролив. Настоящим я приказываю продолжать эту деятельность, но в утроенном масштабе!» — написал он.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на Пентагон сообщила, что расчистка Ормузского пролива от мин может занять полгода.

Газета Financial Times (FT) отмечает, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. Агентство Bloomberg констатировало, что проход иранских торговых судов через акваторию демонстрирует провал всех усилий Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал народу Ирана достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что в это трудное для страны время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана.

