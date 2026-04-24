01:14, 24 апреля 2026

Антироссийские санкции Евросоюза назвали нелегитимными

Постпредство РФ при ЕС назвало антироссийские санкции нелегитимными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) назвало антироссийские санкции нелегитимными. Заявление цитирует РИА Новости.

Там напомнили, что легитимными являются только ограничения, введение по решению Совбеза ООН.

«Все остальное — односторонние принудительные меры, а по сути — произвол и агрессия», — заявили дипломаты. Они подчеркнули, что такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

