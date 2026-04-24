Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть журналиста Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики.
Алексея Викторовича (...) по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение
Президент направил родным Пиманова телеграмму с соболезнованиями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведущий передачи «Человек и закон» скончался на 65-м году жизни. У телеведущего остановилось сердце. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова и назвал его смерть невосполнимой утратой для коллектива телеканала.
Программа «Человек и закон» начала выходить на телевидении в 1970-м году. Пиманов стал ведущим передачи в 1997-м году. С 2013 года руководил медиахолдингом «Красная звезда», куда входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда». Также Пиманов состоял в ассоциации кино- и телепродюсеров и руководил проектом «Российское кино». Пиманов снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов.
В МИД назвали смерть ведущего шокирующей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего.
Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени МИД выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной журналиста, отметив, что телеведущий был человеком высокой ответственности и принципов.
В последнее время Пиманов выглядел уставшим
Как рассказал aif.ru оператор-постановщик Сергей Комаров, в последнее время журналист выглядел уставшим. Они встречались по работе около двух недель назад и ничто не предвещало трагедии.
В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло
Комаров назвал Пиманова порядочным, честным и справедливым руководителем, который собирал вокруг себя талантливых людей и команду, способную создать шедевры.
Ведущего вспоминают как настоящего патриота
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме с соболезнованиями заявил, что потерял верного и надежного друга.
Он внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания. Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, всегда отстаивал интересы России в телевизионном эфире и в сфере киноиндустрии, защищал права людей
Возглавив медиагруппу «Красная Звезда», Пиманов в информационном пространстве создал позитивный образ Вооруженных сил России, телеканал «Звезда»под его руководством стал лучшим патриотическим СМИ в России, добавил Шойгу.
Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в комментарии 5-tv.ru назвал журналиста величайшим патриотом России.
Алексей Викторович Пиманов — один из величайших патриотов нынешнего времени. Надо просто быть с ним знакомым для того, чтобы понять, насколько он влюблен был в нашу страну, в русский народ и сколько времени он посвящал тому, чтобы в стране становилось лучше
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что Пиманов всегда отличался принципиальностью, активной гражданской позицией, умением глубоко и точно анализировать.