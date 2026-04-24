«Его сердце билось за правду, справедливость, страну и народ». В России назвали огромной потерей уход из жизни Алексея Пиманова

Путин назвал большой потерей уход из жизни журналиста Алексея Пиманова

Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть журналиста Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики.

Алексея Викторовича (...) по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение Владимир Путин президент России

Президент направил родным Пиманова телеграмму с соболезнованиями, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ведущий передачи «Человек и закон» скончался на 65-м году жизни. У телеведущего остановилось сердце. Коллектив Первого канала выразил соболезнования родным и близким Пиманова и назвал его смерть невосполнимой утратой для коллектива телеканала.

Программа «Человек и закон» начала выходить на телевидении в 1970-м году. Пиманов стал ведущим передачи в 1997-м году. С 2013 года руководил медиахолдингом «Красная звезда», куда входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда». Также Пиманов состоял в ассоциации кино- и телепродюсеров и руководил проектом «Российское кино». Пиманов снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов.

В МИД назвали смерть ведущего шокирующей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего.

Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ Мария Захарова официальный представитель МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени МИД выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной журналиста, отметив, что телеведущий был человеком высокой ответственности и принципов.

В последнее время Пиманов выглядел уставшим

Как рассказал aif.ru оператор-постановщик Сергей Комаров, в последнее время журналист выглядел уставшим. Они встречались по работе около двух недель назад и ничто не предвещало трагедии.

В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло Сергей Комаров оператор-постановщик

Комаров назвал Пиманова порядочным, честным и справедливым руководителем, который собирал вокруг себя талантливых людей и команду, способную создать шедевры.

Ведущего вспоминают как настоящего патриота

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме с соболезнованиями заявил, что потерял верного и надежного друга.

Он внес заметный вклад в развитие отечественного телевидения и патриотического телевещания. Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, всегда отстаивал интересы России в телевизионном эфире и в сфере киноиндустрии, защищал права людей Сергей Шойгу секретарь Совбеза России

Возглавив медиагруппу «Красная Звезда», Пиманов в информационном пространстве создал позитивный образ Вооруженных сил России, телеканал «Звезда»под его руководством стал лучшим патриотическим СМИ в России, добавил Шойгу.

Дрессировщик, народный артист России и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в комментарии 5-tv.ru назвал журналиста величайшим патриотом России.

Алексей Викторович Пиманов — один из величайших патриотов нынешнего времени. Надо просто быть с ним знакомым для того, чтобы понять, насколько он влюблен был в нашу страну, в русский народ и сколько времени он посвящал тому, чтобы в стране становилось лучше Эдгард Запашный дрессировщик, народный артист России

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что Пиманов всегда отличался принципиальностью, активной гражданской позицией, умением глубоко и точно анализировать.

