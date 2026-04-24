Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

Суд дал фигурантам до 6 лет за хищения на стройке училища в Калининграде

Суд вынес приговор троим фигурантам уголовного дела о хищении из бюджета почти 300 миллионов рублей при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Виновными в совершении преступления признаны бывшие должностные лица компании-подрядчика «ГЕОИЗОЛ» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также сотрудница отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Галина Чистякова.

Мужчины получили по шесть лет лишения свободы, женщина осуждена на 4,5 года заключения. Также с них взыскали 295 миллионов рублей в счет возмещения ущерба государству. Еще один соучастник преступной схемы Александр Стрельников объявлен в розыск.

Следствие и суд установили, что в 2019 году компания «ГЕОИЗОЛ» заключила многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. В 2024 году бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Ширинкин, его подчиненная Чистякова, Арискин и Асанович похитили свыше 290 миллионов рублей, предоставив ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ. Министерству обороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

Ширинкин ранее был осужден на четыре года колонии.