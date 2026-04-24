Лещенко рассказал о раздражающем его большом числе черных в футболе и баскетболе

Лещенко: Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, это раздражает

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко пожаловался на большое число легионеров в отечественном футболе и баскетболе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта», — заявил Лещенко. Он привел в пример волейбол, где играет по 2-3 иностранца.

Артист также отметил, что в условиях отстранения российских футбольных клубов от еврокубков не видит смысла в приглашении большого числа легионеров. «Когда вернемся на международную арену, тогда, может, и нужно будет укрепиться», — добавил Лещенко.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал указ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер уточнил, что со следующего сезона клубы лиги смогут вносить в заявку не 13, а 12 иностранцев. На поле вместо восьми легионеров одновременно смогут выходить семь.