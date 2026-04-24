Российская синхронистка-чемпионка объявила о переходе в бобслей

Трехкратная чемпионка мира в синхронном плавании Майя Гурбанбердиева объявила о начале спортивной карьеры в бобслее. Ее слова приводит Forbes.

Спортсменка заявила, что она хочет выступать и побеждать на соревнованиях. «Понимаю, что после перехода в новый вид спорта до этих самых побед еще нужно дойти, но я к этому морально готова», — подчеркнула она.

Гурбанбердиева добавила, что мечтала стать первой олимпийской чемпионкой в смешанных дуэтах, однако соревнования микст-дуэтов в синхронном плавании не входят в официальную программу Олимпийских игр.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

