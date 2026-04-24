09:05, 24 апреля 2026

Российские неоязычники открестились от молящегося идолу участника СВО

Марк Леонов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Фото, на котором уходящий на специальную военную операцию (СВО) боец молится деревянному идолу, является провокацией. Так изображение назвал один из «старейшин» московских неоязычников Геннадий Топорков, его слова приводит MSK1.ru.

По словам Топоркова, это изображение — монтаж, призванный устроить скандал.

«Сделали монтаж: боец, который уходит на СВО, стоит с автоматом на коленях перед изображением деревянного бога. Снимок разошелся по интернету. Кто-то там увидел украинца, кто-то — разжигание розни, но это провокация, провокаторов очень много», — открестился Топорков от изображения молитвы участника СВО.

При этом он отметил, что участники СВО действительно отказываются от традиционных верований и становятся неоязычниками.

Официальная церковь выступает с критикой неоязычества. Патриарх Кирилл признавал распространение политеистических верований среди военных, но назвал языческие обряды дикими и псевдотрадиционными. Также предстоятель РПЦ высказывался против празднования Велесовой ночи и критиковал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую за ее симпатии к языческим практикам.

