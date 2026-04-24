Новости спорта
06:31, 25 апреля 2026Спорт

Российский фигурист-чемпион рассказал о бившем его в детстве отце

Российский фигурист-чемпион Ковтун рассказал о бившем его в детстве отце
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун на канале ДоброFON в YouTube рассказал о взаимоотношениях с отцом, который в детстве был его первым тренером.

По словам спортсмена, отец его бил. «Зал пустой, ставит меня в выезд или в "ласточку", я стою, и если я расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня… И пошел в школу», — заявил Ковтун.

Фигурист добавил, что вспоминает об этом без злости. «Я ему всегда хотел сказать: "Пап, ну нахрена ты это делаешь?" Я все время так хотел сказать, но не говорил», — отметил Ковтун.

Ковтун завершил карьеру в 2019 году в возрасте 23 лет. Помимо четырех побед на чемпионате России, в его активе два серебра и бронза европейского чемпионата.

