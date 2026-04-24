В России снимут новую «Войну и мир»

Режиссер Урсуляк снимет «Войну и мир» в Тульской области

В Тульской области захотели снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом стало известно после встречи губернатора региона Дмитрия Миляева с режиссером Сергеем Урсуляком. Об этом сообщил глава региона в Telegram.

Стороны обсудили организацию съемок и выбор локаций. По словам главы региона, проект имеет особое значение для области, так как Толстой тесно связан с этим местом, а роман был написан в Ясной Поляне.

Миляев отметил, что будущий фильм станет важной частью подготовки к юбилею писателя. В 2028 году Тульская область станет центром празднования 200-летия со дня рождения Толстого.

Режиссер Сергей Урсуляк рассказал, что съемки пройдут на разных площадках региона. Особое внимание планируют уделить архитектуре и пейзажам, которые помогут передать атмосферу начала XIX века.

Губернатор заверил, что съемочной группе окажут всестороннюю поддержку. По его словам, профильные ведомства уже получили соответствующие поручения.

Производством картины займутся телеканал «Россия», кинокомпания «Москино» и онлайн-платформы. Актерский состав пока формируется.

Сергей Урсуляк известен по экранизациям романов «Тихий Дон» и «Жизнь и судьба», а также является лауреатом Государственной премии России и обладателем премий «Ника» и «Золотой орел».

Ранее стало известно, что экранизацию «Войны и мира» готовит другой российский режиссер. Сарик Андреасян поделился новыми подробностями своего грядущего фильма. Позднее стало известно, что Наташу Ростову сыграет Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко, а роль Пьера Безухова досталась актеру Николаю Шрайберу. Снимет Андреасян в экранизации романа Толстого и свою супругу Лизу Моряк. Она перевоплотится в Элен Курагину.