09:48, 25 апреля 2026

Бывший повар Роналду назвал суперпродукт для организма

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @cristiano

Джорджо Бароне, бывший повар португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал суперпродукт для организма. Его слова приводит The Sun.

Бароне посоветовал употреблять субпродукты, так как они богаты железом, и это важно для рациона. «Печень, сердце и мозг — это все полезные продукты. Это суперпища», — посчитал повар, добавив, что Роналду любит печень.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Первое правило футболиста — шестиразовое питание. Второй секрет португальца — физические нагрузки. Третье правило — сон пять раз в день.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.

