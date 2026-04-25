15:19, 25 апреля 2026Мир

Захарова прокомментировала удар БПЛА по дому в Екатеринбурге

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Екатеринбурге сравнила методы украинского лидера Владимира Зеленского с действиями террористов первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Ее слова приводит ТАСС.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Джохара Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — сказала дипломат.

Дрон Вооруженных сил Украины врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге утром в субботу, 25 апреля. Из здания эвакуировали 50 человек. Обошлось без жертв, однако шесть человек обратились за скорой медицинской помощью. В основном у пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.

    Последние новости

    На Украине испугались возможности потерять не только Донбасс

    Российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией

    Глюкоза объяснила странное поведение употреблением «шишки»

    Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

    В российском городе пожилую женщину во время уборки улицы сбила машина

    Медведев рассказал о превратившем Жириновского в ребенка случае

    Россиянин попал под следствие после падения матери из окна

    В Госдуме призвали не обнадеживаться насчет новой семейной налоговой выплаты

    Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret

    Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

    Все новости
