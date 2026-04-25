Захарова прокомментировала удар БПЛА по дому в Екатеринбурге

Захарова сравнила методы Зеленского с действиями террористов из-за атаки БПЛА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Екатеринбурге сравнила методы украинского лидера Владимира Зеленского с действиями террористов первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Ее слова приводит ТАСС.

«Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Джохара Дудаева — бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — сказала дипломат.

Дрон Вооруженных сил Украины врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге утром в субботу, 25 апреля. Из здания эвакуировали 50 человек. Обошлось без жертв, однако шесть человек обратились за скорой медицинской помощью. В основном у пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.