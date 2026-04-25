Заявление посла Франции о свободе слова в стране назвали автоголом

МИД РФ назвал автоголом заявление посла де Ривьера о свободе слова во Франции

МИД России прокомментировал заявление посла Франции в России Николя де Ривьера о том, что в его стране есть свобода слова. В своем Telegram-канале ведомство назвало комментарий европейского дипломата автоголом.

В министерстве уточнили, что речь идет об интервью французского посла телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России). В нем де Ривьер, в частности, заявил, что Франция привержена свободе слова и СМИ. В качестве доказательства он привел тот факт, что французский телеканал France Televisions взял интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Не можем оставить без внимания "автогол" посла Франции в России Николя де Ривьера. (...) В этой связи возникает вопрос: коль скоро критерием свободы слова, по мнению Н. де Ривьера, является возможность СМИ брать интервью по своему усмотрению, почему же после выхода интервью с С. В. Лавровым "Франс Телевизьон" подвергся такой жесткой критике, если не сказать травле, со стороны либеральных коллег?» — высказались в российском МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что интервью Лаврова критиковали исходя из положения о том, что российскому министру нельзя предоставлять слово на европейской площадке. В МИД России призвали французского посла обратить внимание на положение дел со свободой выражения позиции в его стране вместо того, чтобы делать громкие заявления.

Ранее Лавров назвал двух новых союзников России. К ним он отнес воздушно-космические силы и беспилотные войска, помимо армии и флота.