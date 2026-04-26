Голландец описал популярное в России блюдо фразой «напоминает корм для птиц»

Российский тревел-блогер побывал в Нидерландах и рассказал о реакции местных жителей на популярные у него на родине блюда. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации решил устроить мини-дегустацию для своих знакомых голландцев и приготовил им классическую гречневую кашу с маслом. По его словам, кто‑то из гостей поморщился из‑за орехового привкуса, а кто‑то удивился текстуре. А один голландец описал это российское блюдо фразой «напоминает корм для птиц».

Иностранцы не оценили и любимый россиянами напиток — квас. Кому-то он показался слишком сладким, другим — кислым, а один парень даже выплюнул его со словами «как будто кто‑то оставил хлеб в воде на неделю».

Путешественник добавил, что сало вообще вызвало у голландцев шок. «Я уговорил одного смельчака попробовать кусочек. Его лицо исказилось: "Оно соленое, твердое и… просто жир! Как вы это едите?" Другой голландец предположил, что сало — это какой‑то кулинарный эксперимент русских, который вышел из‑под контроля», — поиронизировал автор.

Но настоящим испытанием для жителей Нидерландов стал холодец, которым россиянин угостил их на вечеринке. «Один парень долго не решался поднести ложку ко рту, а потом быстро проглотил кусочек и выдохнул: "На вкус нормально, но вид пугает"», — признался блогер, добавив, что другой его знакомый наотрез отказался пробовать это блюдо. Он заявил, что не может «есть то, что трясется на тарелке».

Ранее этот же тревел-блогер описал блюда и напитки в Швеции фразой «для русского кажутся гадостью». В частности, он упомянул в публикации сюрстремминг — ферментированную сельдь, которая на вкус кажется протухшей.