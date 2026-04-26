10:30, 26 апреля 2026Путешествия

Голландец описал популярное в России блюдо фразой «напоминает корм для птиц»

Алина Черненко

Фото: FotosDo / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Нидерландах и рассказал о реакции местных жителей на популярные у него на родине блюда. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации решил устроить мини-дегустацию для своих знакомых голландцев и приготовил им классическую гречневую кашу с маслом. По его словам, кто‑то из гостей поморщился из‑за орехового привкуса, а кто‑то удивился текстуре. А один голландец описал это российское блюдо фразой «напоминает корм для птиц».

«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
«Мне даже смотреть тошно». Какая еда шокирует российских туристов в США, Германии, Мексике и других странах?
Иностранцы не оценили и любимый россиянами напиток — квас. Кому-то он показался слишком сладким, другим — кислым, а один парень даже выплюнул его со словами «как будто кто‑то оставил хлеб в воде на неделю».

Путешественник добавил, что сало вообще вызвало у голландцев шок. «Я уговорил одного смельчака попробовать кусочек. Его лицо исказилось: "Оно соленое, твердое и… просто жир! Как вы это едите?" Другой голландец предположил, что сало — это какой‑то кулинарный эксперимент русских, который вышел из‑под контроля», — поиронизировал автор.

Но настоящим испытанием для жителей Нидерландов стал холодец, которым россиянин угостил их на вечеринке. «Один парень долго не решался поднести ложку ко рту, а потом быстро проглотил кусочек и выдохнул: "На вкус нормально, но вид пугает"», — признался блогер, добавив, что другой его знакомый наотрез отказался пробовать это блюдо. Он заявил, что не может «есть то, что трясется на тарелке».

Ранее этот же тревел-блогер описал блюда и напитки в Швеции фразой «для русского кажутся гадостью». В частности, он упомянул в публикации сюрстремминг — ферментированную сельдь, которая на вкус кажется протухшей.

