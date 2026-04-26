Россиянин поставил на Трампа и выиграл полмиллиона рублей

00:08, 27 апреля 2026

Россиянин поставил на Трампа и футбол, после чего выиграл полмиллиона рублей
Владислав Уткин

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Россиянин поставил на Трампа и футбол, после чего выиграл полмиллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Выигрышным стал экспресс на победы «Реала», «Интера», «Ювентуса» и «Челси». Кроме того, в нем была ставка на успех снукериста Джадда Трампа в матче чемпионата мира.

Россиянин поставил 322 770 рублей с общим коэффициентом 2,48. Таким образом, чистый выигрыш составил 477 699 рублей.

Ранее букмекеры предсказали точный счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». Они считают, что игра закончится со счетом 1:1.

