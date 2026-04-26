20:22, 26 апреля 2026Спорт

Россиянин стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Владислав Уткин
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россиянин стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ибрагим Кадиев выиграл соревнования в весовой категории до 86 килограммов. В финале он одолел азербайджанского спортсмена Арсения Джиоева. Бронзовыми призерами стали Евгений Михалчан из Молдавии и Владимир Гамкрелидзе из Грузии.

Для 22-летнего Кадиева эта победа на чемпионатах Европы стала первой в карьере. Также он является многократным чемпионом России.

Чемпионат Европы по вольной борьбе проходил в столице Албании Тиране с 19 по 26 апреля. В марте, во время юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии, украинец Артур Костюк сошел с пьедестала и повернулся спиной к флагам во время гимна России. Победителем соревнований стал россиянин Бозигит Исламгереев.

