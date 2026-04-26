Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:10, 26 апреля 2026

В матче КХЛ «Локомотив» — «Авангард» судьи удалили со льда всех хоккеистов
Владислав Уткин
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Авангард» судьи удалили со льда всех хоккеистов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» произошла массовая драка между хоккеистами обеих команд. Она случилась после того, как в конце первого периода защитник ярославцев Андрей Сергеев открыл счет.

Конфликт продолжался около минуты, после чего судьи приняли решение удалить всех находящихся в тот момент на площадке полевых игроков. В драке также принимал участие вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, но он остался играть дальше.

В настоящий момент в матче идет второй период, «Локомотив» ведет со счетом 1:0. В первой встрече серии, которая прошла в пятницу, «Авангард» выиграл со счетом 5:2.

Ранее российский защитник «Каролины» Александр Никишин получил сотрясение мозга после силового приема в матче Кубка Стэнли с «Оттавой». Его команда по итогам серии прошла в следующий раунд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Глава МИД Эстонии обратился с требованием к России

    В матче КХЛ судьи удалили со льда всех хоккеистов

    Трамп призвал засекретить бальный зал в Белом доме

    Раскрыта цель стрелявшего на приеме с Трампом в Вашингтоне

    Стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек

    Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

    Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

    Стоматолог перечислила убивающие зубы продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok