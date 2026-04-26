В матче КХЛ судьи удалили со льда всех хоккеистов

В матче КХЛ «Локомотив» — «Авангард» судьи удалили со льда всех хоккеистов

В матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Авангард» судьи удалили со льда всех хоккеистов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» произошла массовая драка между хоккеистами обеих команд. Она случилась после того, как в конце первого периода защитник ярославцев Андрей Сергеев открыл счет.

Конфликт продолжался около минуты, после чего судьи приняли решение удалить всех находящихся в тот момент на площадке полевых игроков. В драке также принимал участие вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, но он остался играть дальше.

В настоящий момент в матче идет второй период, «Локомотив» ведет со счетом 1:0. В первой встрече серии, которая прошла в пятницу, «Авангард» выиграл со счетом 5:2.

Ранее российский защитник «Каролины» Александр Никишин получил сотрясение мозга после силового приема в матче Кубка Стэнли с «Оттавой». Его команда по итогам серии прошла в следующий раунд.