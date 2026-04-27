11:09, 27 апреля 2026

Футболист сборной Англии уснул пьяным в баре

Футболист сборной Англии Джек Грилиш уснул пьяным в баре
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images / Matthew Childs / Reuters

Полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Джек Грилиш был запечатлен спящим на крыше одного из баров Манчестера. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, причиной такого состояния футболиста стало избыточное употребление алкоголя во время отдыха с друзьями. Очевидцы сообщают, что приятелям пришлось приложить усилия, чтобы привести 30-летнего игрока в чувство.

На текущий момент Грилиш проходит курс реабилитации после перенесенной в феврале операции на стопе. Из-за травмы он, вероятнее всего, пропустит остаток текущего сезона и не рассматривается тренерским штабом как кандидат на участие в предстоящем чемпионате мира 2026 года.

В 2023 году Грилиш в составе «Манчестер Сити» завоевал первый в истории клуба требл, выиграв Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В составе сборной Англии футболист провел 35 матчей и стал серебряным призером чемпионата Европы-2020.

    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

    Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

    Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

    Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

    Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

    Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

    Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

    Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

    Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

    Все новости
