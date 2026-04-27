Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:37, 27 апреля 2026Спорт

Назван способ быстро вернуться в форму после 40 лет

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук и фитнес‑тренер Майк Бол назвал способ быстро вернуться в форму после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт выделил ключевые зоны тела, которые стоит регулярно тренировать: от бицепсов и трицепсов до плеч, спины, ягодиц и мышц ног. В число рекомендованных упражнений он включил подъемы гантелей на бицепс, отжимания на брусьях, жим гантелей над головой, тренировку на гребном тренажере, подтягивания, скручивания для пресса, жим ногами в тренажере, разгибания и сгибания ног, а также подъемы на носки для икр.

Бол подчеркнул, что после 40‑летнего рубежа важно сместить акцент с чисто эстетических, сверхинтенсивных программ на функциональную силу, гибкость и профилактику травм.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok