Назван способ быстро вернуться в форму после 40 лет

Доктор медицинских наук и фитнес‑тренер Майк Бол назвал способ быстро вернуться в форму после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт выделил ключевые зоны тела, которые стоит регулярно тренировать: от бицепсов и трицепсов до плеч, спины, ягодиц и мышц ног. В число рекомендованных упражнений он включил подъемы гантелей на бицепс, отжимания на брусьях, жим гантелей над головой, тренировку на гребном тренажере, подтягивания, скручивания для пресса, жим ногами в тренажере, разгибания и сгибания ног, а также подъемы на носки для икр.

Бол подчеркнул, что после 40‑летнего рубежа важно сместить акцент с чисто эстетических, сверхинтенсивных программ на функциональную силу, гибкость и профилактику травм.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.