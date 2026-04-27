13:49, 27 апреля 2026

Названы требующие срочного обращения к врачу виды болей в животе

Врач Ахмед: Внезапная разрывающая боль в животе может угрожать жизни
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Касим Ахмед предупредил, что боль в животе может быть признаком нескольких угрожающих жизни состояний. Какие виды боли требуют срочного обращения к врачу, он рассказал Daily Mirror.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на резкую и сильную боль в животе, которая возникает внезапно и ощущается как разрывающая. Такой симптом может быть связан с нарушением кровотока в крупных сосудах. Также тревожным сигналом является вздутие живота, отсутствие стула и рвота. Как рассказал врач, это может указывать на кишечную непроходимость.

Еще одним опасным состоянием врач назвал перитонит, при котором боль в животе настолько сильная, что человеку трудно выпрямиться или лежать. Кроме того, насторожить должна тянущая боль в совокупности с кровью в стуле — это может быть свидетельством нарушения кровоснабжения кишечника.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин назвал анализы, помогающие выявить рак. По его словам, заподозрить рак помогают анализы крови на лейкоциты, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), общий белок, глюкозу, гемоглобин и тромбоциты.

