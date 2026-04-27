Названы требующие срочного обращения к врачу виды болей в животе

Врач Ахмед: Внезапная разрывающая боль в животе может угрожать жизни

Врач общей практики Касим Ахмед предупредил, что боль в животе может быть признаком нескольких угрожающих жизни состояний. Какие виды боли требуют срочного обращения к врачу, он рассказал Daily Mirror.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на резкую и сильную боль в животе, которая возникает внезапно и ощущается как разрывающая. Такой симптом может быть связан с нарушением кровотока в крупных сосудах. Также тревожным сигналом является вздутие живота, отсутствие стула и рвота. Как рассказал врач, это может указывать на кишечную непроходимость.

Еще одним опасным состоянием врач назвал перитонит, при котором боль в животе настолько сильная, что человеку трудно выпрямиться или лежать. Кроме того, насторожить должна тянущая боль в совокупности с кровью в стуле — это может быть свидетельством нарушения кровоснабжения кишечника.

