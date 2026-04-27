Россия
16:13, 27 апреля 2026

Раскрыты новые подробности о разрушениях после массированного удара ВСУ по Севастополю

Развожаев: Обелиск «Городу-Герою Севастополю» оказался поврежден после удара ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обелиск «Городу-Герою Севастополю» оказался поврежден в результате массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые подробности о разрушениях в российском городе раскрыл губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По данным главы города, профильные службы обследовали монумент, в том числе на наличие опасных предметов. Он добавил, что сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование.

Кроме того, по уточненным данным, повреждения зафиксированы в 77 многоквартирных домах, где выбиты по одному или нескольку окон, задеты балконы и элементы фасадов, а также в 79 частных домовладениях. Еще пострадали 14 объектов предприятий малого бизнеса, шесть административных зданий и 98 автомобилей. Также в кардиологическом отделении первой горбольницы выбило несколько окон.

О массированном ударе по Севастополю стало известно в ночь с 25 на 26 апреля. Над городом сбили 71 беспилотник. Развожаев назвал налет мощнейшим за последнее время, его целью было запугивание жителей.

По последним данным, четверо пострадавших находятся в больницах. Еще одного жителя спасти не удалось.

После атаки военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что взятие двух областей Украины позволит защитить город.

