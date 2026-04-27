Российский фигурист-чемпион рассказал о лечении от «той самой болезни»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев перенес туберкулез

Чемпион Европы по фигурному катанию россиянин Дмитрий Алиев в интервью Первому каналу рассказал, что перенес туберкулез.

«Со мной случилась та самая болезнь, о которой никто не знает. Было много версий. У разных людей. Иногда меня это убивало, иногда меня это раздражало», — заявил спортсмен. Алиев добавил, что прошел длительный курс лечения, из-за чего заключительный сезон прошел для него смазанным.

Летом 2025 года стало известно, что Алиев встречается с гимнасткой Ариной Авериной. Тогда спортсмены рассекретили свои отношения.

Алиев — чемпион Европы 2020 года. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м. Он участвовал в Олимпийских играх — 2018, где в личном турнире занял седьмое место. Спортсмен завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026.