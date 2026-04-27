Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:28, 27 апреля 2026Спорт

Российский фигурист-чемпион рассказал о лечении от «той самой болезни»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев перенес туберкулез
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион Европы по фигурному катанию россиянин Дмитрий Алиев в интервью Первому каналу рассказал, что перенес туберкулез.

«Со мной случилась та самая болезнь, о которой никто не знает. Было много версий. У разных людей. Иногда меня это убивало, иногда меня это раздражало», — заявил спортсмен. Алиев добавил, что прошел длительный курс лечения, из-за чего заключительный сезон прошел для него смазанным.

Летом 2025 года стало известно, что Алиев встречается с гимнасткой Ариной Авериной. Тогда спортсмены рассекретили свои отношения.

Алиев — чемпион Европы 2020 года. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м. Он участвовал в Олимпийских играх — 2018, где в личном турнире занял седьмое место. Спортсмен завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok