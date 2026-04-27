Российского хоккеиста клуба НХЛ оштрафовали

20:13, 27 апреля 2026

Российского защитника клуба НХЛ Задорова оштрафовали на пять тысяч долларов
Владислав Уткин
Фото: Bob DeChiara-Imagn Images / Reuters

Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Никиту Задорова оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Хоккеиста наказали за удар шведского защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина. Инцидент произошел в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором хоккеисты «Бостона» проиграли со счетом 1:6. Задорова удалили до конца игры.

По итогам четырех матчей хоккеисты «Баффало» ведут в серии со счетом 3:1. Пятая игра пройдет 29 апреля в Баффало и начнется в 02:30 по московскому времени.

Ранее российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин получил сотрясение мозга после силового приема, полученного в ходе четвертого матча серии с «Оттавой Сенаторз». Та встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Команда выиграла серию со счетом 4:0 и попала во второй раунд Кубка Стэнли‑2026.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

