15:18, 27 апреля 2026Спорт

Тарасова раскрыла новые подробности о состоянии после выписки из больницы

Тарасова заявила, что после выписки из больницы чувствует себя лучше
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла новые подробности о состоянии после выписки из больницы. Ее слова приводит РИА Новости.

79-летняя Тарасова заявила, что после выписки из больницы чувствует себя лучше. При этом специалист подчеркнула, что не до конца пришла в себя.

О выписке Тарасовой из больницы стало известно 20 апреля. Тренера госпитализировали из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

