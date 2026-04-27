Жена мужчины с болезнью Альцгеймера рассказала о неочевидных симптомах болезни

Metro: Приступы тревоги у мужчины оказались симптомами болезни Альцгеймера

Женщина по имени Кэролайн, чей муж Тони заболел болезнью Альцгеймера, заявила, что когнитивные тесты для оценки памяти могут не показать начинающиеся на фоне деменции изменения. В беседе с изданием Metro она перечислила менее очевидные симптомы болезни.

По словам Кэролайн, ее муж был юристом и работал судьей. Он отличался незаурядным интеллектом, богатым словарным запасом и отличными навыками коммуникации. По мнению женщины, именно из-за этих качеств она долго не могла заметить у него симптомы деменции.

Она рассказала, что едва заметные изменения начали появляться, когда Тони исполнилось 70 лет и он вышел на пенсию. Обычно жизнерадостный и общительный мужчина стал замкнутым в компаниях, иногда у него случались приступы тревоги, кроме того, он стал хуже водить автомобиль и однажды съехал в кювет.

Кроме того, у него начались проблемы с памятью. «Однажды я купила фужеры с золотой оправой в подарок для друзей и показала их ему. На следующий день он спросил, стоит ли нам выбрать им подарок. Я просто расплакалась», — рассказала женщина.

По словам Кэролайн, через несколько дней они сидели в кабинете врача. Тони блестяще справился с когнитивными тестами и с задачами на память и восприятие. Однако дальнейшее обследование выявило у мужчины болезнь Альцгеймера.

Поначалу мужчине было трудно принять диагноз, но постепенно он привык к нему и стал чаще встречаться с друзьями, детьми и внуками. Несколько лет болезнь прогрессировала достаточно медленно, но в последнее время Тони перестал узнавать близких людей и стал хуже ходить. «Прошло шесть лет с момента постановки диагноза, и Тони по сравнению с нами чувствует себя хорошо», — заключила Кэролайн.

Ранее психиатр Полина Вахромеева рассказала, что полноценный сон снижает риск деменции. Кроме того, она посоветовала избегать необоснованной тревоги и в случае необходимости обращаться к психологу или неврологу.