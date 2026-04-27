20:05, 27 апреля 2026

Женщина попыталась трижды расправиться с бывшим партнером и не преуспела

Антонина Черташ
В Австралии университетская преподавательница несколько раз организовывала покушения на своего бывшего партнера, но так и не смогла довести дело до конца. Об этом сообщает ABC News.

Согласно материалам дела, 45-летняя историк Лиза Лайнс трижды попыталась расправиться с бывшим партнером Джонатоном Хоутином. Первое покушение произошло в 2017 году: Лайнс уговорила своего любовника Захарию Брукнера напасть на Хоутина с топором. Мужчина выжил, но остался парализованным ниже шеи. Однако Лайнс не была намерена останавливаться. Когда Хоутин проходил реабилитацию, преподавательница, уже находясь под следствием, подговорила сообщницу Летицию Форчун, чтобы та придушила мужчину подушкой в медицинском центре. Однако и тут не преуспела: персонал успел вмешаться.

После этого женщина пыталась найти киллера для устранения Хоутина и его матери, но нанятый ею человек оказался полицейским под прикрытием. В итоге Лайнс бежала из Австралии на Тайвань и получила гражданство Вануату, но, несмотря на все ухищрения, ее арестовали в 2023 году на острове Палау.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

В апреле 2026 года судья отказала ей в освобождении под залог, сославшись на высокий риск побега. Лайнс останется под стражей до суда в августе следующего года. Ее сообщники — Брукнер и Форчун — тоже арестованы, последняя отпущена под залог. Ей грозит до 25 лет тюрьмы за покушение на жизнь Хоутина.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

