19:01, 28 апреля 2026Спорт

Названы самые важные правила в тренировках после 40 лет

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Персональный тренер Тайлер Рид назвал самые важные правила в тренировках после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рекомендовал делать ставку на продуманные силовые тренировки. Важно уделить внимание семи базовым упражнениям, которые вместе дают системную нагрузку на все ключевые группы мышц и помогают замедлить возрастные изменения.

В число таких упражнений входят становая тяга и приседания со штангой на спине, а также выпады, развивающие силу ног и баланс. Отдельную группу формируют «верхние» комплексы: подтягивания, жим лежа и жим над головой, которые укрепляют спину, грудь и плечевой пояс и помогают держать осанку и объемы верхней части тела.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    На российском заводе запустили монтаж оборудования для сборки кроссоверов

    В России запретили продажу минеральной воды бренда из Армении

    На Западе высказались о растущей силе России в конфликте на Украине

    Названы простые способы сэкономить на электричестве

    Воздушный бой FPV-дронов исключили

    Появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете

    Названы самые важные правила в тренировках после 40 лет

    В российском городе сорванная ветром остановка едва не придавила мужчину

    Оценены последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для России

    Все новости
