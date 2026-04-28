20:04, 28 апреля 2026Наука и техника

Россия создаст двойник города в дальнем космосе

Иван Потапов
Фото: Oleksandr Khmelevskyi / Shutterstock / Fotodom

В России создадут двойник города в дальнем космосе, заявил ТАСС начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

«Мы сейчас только начинаем и будем как раз создавать цифровой двойник будущего города, на котором будем проигрывать все возможные сценарии производства рационов для внеземных поселений», — сказал руководитель.

Ведерников добавил, что цифровой двойник позволит с помощью искусственного интеллекта имитировать условия в дальнем космосе, в частности, Луны и Марса.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее главный научный сотрудник, руководитель научного направления Космическая биология Института медико-биологических проблем Российской академии наук Владимир Сычев заявил РИА Новости, что сегодня технологии не позволяют создать на Марсе полностью автономную базу, которая стала бы спасением для людей в случае наступления катастрофы на Земле.

В марте космический инженер Марат Айрапетян заявил ТАСС, что имитацию жизни на Марсе можно сравнить с освоением целины.

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    Кита Тимми решили погрузить на баржу и отвезти в Атлантический океан

    КСИР уличили в захвате власти в Иране

    В выходе ОАЭ из ОПЕК увидели подтверждение одной тенденции

    Шесть человек погибли при сходе снега на руднике в российском регионе

    В России захотели создать новый реестр

    Россия создаст двойник города в дальнем космосе

    В российском городе ураганный ветер снес крышу дома и скамейки

    Спрос на «вторичку» в России упал

    Отметившей медовый месяц в Японии туристке потребовалась пересадка печени

    Все новости
