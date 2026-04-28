Журова оценила перспективы Овечкина в Госдуме

Журова: Овечкин мог бы идеально вписаться в работу в качестве депутата Госдумы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова оценила перспективы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в политике. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, спортсмен мог бы идеально вписаться в работу в качестве депутата. «Но он такая мировая звезда, у него столько мероприятий, куда его будут растаскивать. Овечкину надо будет ездить по миру, а это крайне сложно совместить с Госдумой», — добавила Журова.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил функционер.

16 апреля стало известно о желании 40-летнего Овечкина сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом, который истекает летом.