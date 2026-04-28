14:35, 28 апреля 2026Спорт

Журова оценила перспективы Овечкина в Госдуме

Журова: Овечкин мог бы идеально вписаться в работу в качестве депутата Госдумы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Philip G. Pavely / Imagn Images / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова оценила перспективы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в политике. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, спортсмен мог бы идеально вписаться в работу в качестве депутата. «Но он такая мировая звезда, у него столько мероприятий, куда его будут растаскивать. Овечкину надо будет ездить по миру, а это крайне сложно совместить с Госдумой», — добавила Журова.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил функционер.

16 апреля стало известно о желании 40-летнего Овечкина сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом, который истекает летом.

    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Зеленский угрожает Израилю. Поводом стало российское зерно

    Беглый страус напал на женщину

    Украина вручила ноту протеста послу Израиля

    Камеры в смартфонах станут хуже

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Все новости
