Дасаев раскритиковал Сафонова за пропущенные мячи в полуфинале Лиги чемпионов

Дасаев раскритиковал Сафонова за пропущенные мячи в полуфинале ЛЧ от «Баварии»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев раскритиковал голкипера ПСЖ Матвея Сафонова за пропущенные мячи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению экс-вратаря, россиянин мог лучше сыграть на выходе в эпизоде с третьим голом мюнхенцев. «И второй гол — зачем на колени падать? Мяч в тебя летит, стой спокойно и отбивай. У каждого вратаря бывают ошибки. На них надо учиться и делать выводы», — заявил Дасаев.

Встреча прошла во вторник, 28 апреля, в Париже и завершилась со счетом 5:4 в пользу ПСЖ. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Сафонова Люка Шевалье задумался об уходе из клуба. Последний раз француз выходил на поле 23 января.