Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 29 апреля 2026Россия

Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 2000 километров от Украины

Генерал Липовой: ВСУ могли ударить по Пермскому краю с территорий России
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли ударить дронами по промышленным объектам Пермского края, которые находятся в двух тысячах километрах от границы, из глухих районов России, где не работают радиолокационные станции. О возможном месте запуска беспилотников по региону рассказал генерал-майор Сергей Липовой в интервью NEWS.ru.

«Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в Россию под различными предлогами», — заявил Липовой.

По его словам, у ВСУ есть схема по нанесению ударов дронами с территории России. Сначала разобранные беспилотники обманным путем завозят внутрь страны, затем — передают спящим ячейкам, которые собирают их и атакуют российские промышленные объекты.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке ВСУ на промышленный объект. После налета произошло возгорание, а небо над городом заволокло черным дымом.

В Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами 98 беспилотников ВСУ. Атакам подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok