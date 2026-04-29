Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе

Глава Роспотребнадзора Попова: Рисков для здоровья жителей Туапсе нет

Рисков для здоровья жителей Туапсе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналисту Александру Юнашеву, интервью опубликовано в его Telegram-канале.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и регулярно проводит замеры количества вредных веществ в атмосфере. «Нет. Сегодня нет [рисков]», — ответила глава ведомства на вопрос о возможном вреде для здоровья местных жителей.

Ранее в Туапсе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. В беседе с «Лентой.ру» химик Андрей Дорохов предупредил, что бензол при сильной концентрации может воздействовать на центральную нервную систему, печень, почки и мозг. Жителям он порекомендовал поменьше находиться на улице, не открывать окна и использовать маски во время прогулок.

Украинские дроны атаковали Туапсе в ночь на 28 апреля. В городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе, из-за чего пришлось эвакуировать часть жителей. В Кремле подчеркивали, что на месте пожара ведутся работы по минимизации последствий атаки.