16:59, 29 апреля 2026Россия

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Рисков для здоровья жителей Туапсе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналисту Александру Юнашеву, интервью опубликовано в его Telegram-канале.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и регулярно проводит замеры количества вредных веществ в атмосфере. «Нет. Сегодня нет [рисков]», — ответила глава ведомства на вопрос о возможном вреде для здоровья местных жителей.

Ранее в Туапсе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе. В беседе с «Лентой.ру» химик Андрей Дорохов предупредил, что бензол при сильной концентрации может воздействовать на центральную нервную систему, печень, почки и мозг. Жителям он порекомендовал поменьше находиться на улице, не открывать окна и использовать маски во время прогулок.

Украинские дроны атаковали Туапсе в ночь на 28 апреля. В городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе, из-за чего пришлось эвакуировать часть жителей. В Кремле подчеркивали, что на месте пожара ведутся работы по минимизации последствий атаки.

    Последние новости

    «Из уважения к людям, которые заработали для тебя миллиарды». Матвиенко призвала Мордашова «подтянуть что-то из офшоров» в Россию

    Подозреваемого в расправе над российской школьницей описали двумя словами

    Россиянам рассказали о праве не впускать полицейских домой

    Карл III сделал неожиданный подарок Трампу

    Германия приняла решение о помощи Украине на десятки миллиардов евро

    В Перми придумали способ занять праздношатающихся по торговым центрам школьников

    Российский боец описал самый страшный момент на СВО

    Пассажир раскритиковал «заплесневелые» ноги попутчицы в самолете и снял их на видео

    Врач призвал россиян быть особенно осторожными с одним мясом для шашлыка

    Казахский ВНЖ стало сложнее получить

    Все новости
