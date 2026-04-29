Химик предупредил об опасности превышения бензола в воздухе в Туапсе

Химик Дорохов предупредил об опасности превышения бензола в воздухе в Туапсе

Бензол — это вещество II класса опасности, куда входят сильно опасные для здоровья соединения, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об обнаружении незначительного превышения предельно допустимой концентрации бензола в воздухе в Туапсе после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а также использовать маски на улице.

«Это и токсичное вещество, и канцерогенное вещество. Воздействует и при дыхании, и при попадании через желудочно-кишечный тракт, и при попадании на кожу. Прежде всего воздействует на центральную нервную систему, печень, почки, мозг. Все зависит, конечно, от того, насколько велико превышение. Если незначительное — раза в 2-3-4, то это ничего страшного, если в 10 и более раз, то это, конечно, уже может привести к негативным последствиям для тех, кто находится в этом месте», — сообщил химик.

Беспилотники ВСУ снова атаковали Туапсе во вторник, 28 апреля. По данным оперштаба Краснодарского края, в городе произошел новый пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Из-за возгорания пришлось эвакуировать часть жителей. Из зоны поражения вывезли как минимум 51 взрослого и девятерых детей.