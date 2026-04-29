Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за угрозы санкциями в адрес Израиля

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Поводом послужили угрозы украинского лидера ввести санкции против Израиля из-за импорта зерна из новых российских регионов.

«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства», — написал Боуз.

