05:58, 29 апреля 2026

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за угрозы санкциями в адрес Израиля
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Поводом послужили угрозы украинского лидера ввести санкции против Израиля из-за импорта зерна из новых российских регионов.

«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства», — написал Боуз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost высказалась о лицах, спонсирующих президента Украины Владимира Зеленского.

