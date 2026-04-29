РИА Новости: Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку на VIP-самолете с «черным налом»

Президент Украины Владимир Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку на неизвестном VIP-самолете и с узким кругом лиц. По данным источника в российских силовых структурах, на борту мог находиться «черный нал».

На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства ("черный нал"), а также некое конфиденциальное имущество РИА Новости

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 24 апреля для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По его словам, стороны планируют развивать договоренности в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры.

В США выявили нарушения в предоставлении помощи Киеву на миллиарды долларов

В марте Аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан сообщил, что подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность. Аудиторы уже направлены в восемь стран, включая Украину, для проверки расходования помощи.

Сын американского лидера Дональд Трамп-младший, в свою очередь, призвал расследовать помощь Украине во времена, когда президентом страны был Джо Байден.

Куда же на самом деле делась вся помощь Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования Дональд Трамп-младший Сын президента США, американский предприниматель

На Западе рассказали о плане побега Зеленского

Президент Украины планирует побег из страны, возможно, в Майами, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд. По его мнению, европейские лидеры боятся политической расплаты за то, что обманывали своих избирателей и ввязались в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Киев и Брюссель больше не могут позволить себе ведение боевых действий, а постоянное финансирование Украины вызывает политические споры в Европе.

Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами Ян Прауд Бывший британский дипломат

Политический аналитик Алан Уотсон также заявил, что Зеленский попытается организовать свой побег после завершения украинского конфликта. По его словам, за период конфликта два миллиона украинских солдат не пережили военные действия, пропали без вести или получили необратимые увечья. Аналитик добавил, что украинский лидер при этом рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что приоритетное направление для бегства Зеленского — Израиль.

Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль Дуглас Макгрегор Бывший советник Пентагона

Количество денежных средств и имущества у Зеленского и его супруги раскрыли

В январе из декларации об имуществе стало известно, что Зеленский и его супруга Елена владеют 595 тысячами долларов наличными без учета денежных средств на различных счетах на Украине и в иностранных банках. Кроме наличных, они имеют денежные средства в различных банках Украины и Швеции.

На счетах супругов по данным на январь текущего года хранилось 3 059 441 гривна (70 723 доллара), 363 485 евро (426 140 долларов) и 53 494 доллара. Из них 346 483 евро находятся в банке в Цюрихе. Помимо этого, у супружеской пары имеются наличными 100 тысяч гривен (2 311 долларов) и 2 тысячи евро (2 340 долларов). Общая сумма денежных средств, которые задекларированы Зеленскими, превышает один миллион долларов.

Также политик и его супруга владеют часами брендовых марок, в том числе Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями Land Rover и Mercedes-Benz.