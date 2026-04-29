«Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку на неизвестном VIP-самолете и с узким кругом лиц. По данным источника в российских силовых структурах, на борту мог находиться «черный нал».

На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства ("черный нал"), а также некое конфиденциальное имущество

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию 24 апреля для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По его словам, стороны планируют развивать договоренности в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры.

В США выявили нарушения в предоставлении помощи Киеву на миллиарды долларов

В марте Аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию обнаружил нарушения при выделении Киеву 26 миллиардов прямой бюджетной поддержки. Заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан сообщил, что подрядчики USAID, нанятые для контроля за этими средствами, не предоставляли отчеты вовремя или игнорировали эту обязанность. Аудиторы уже направлены в восемь стран, включая Украину, для проверки расходования помощи.

Сын американского лидера Дональд Трамп-младший, в свою очередь, призвал расследовать помощь Украине во времена, когда президентом страны был Джо Байден.

Куда же на самом деле делась вся помощь Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования

Дональд Трамп-младшийСын президента США, американский предприниматель

На Западе рассказали о плане побега Зеленского

Президент Украины планирует побег из страны, возможно, в Майами, заявил бывший британский дипломат Ян Прауд. По его мнению, европейские лидеры боятся политической расплаты за то, что обманывали своих избирателей и ввязались в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Киев и Брюссель больше не могут позволить себе ведение боевых действий, а постоянное финансирование Украины вызывает политические споры в Европе.

Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами

Ян ПраудБывший британский дипломат

Политический аналитик Алан Уотсон также заявил, что Зеленский попытается организовать свой побег после завершения украинского конфликта. По его словам, за период конфликта два миллиона украинских солдат не пережили военные действия, пропали без вести или получили необратимые увечья. Аналитик добавил, что украинский лидер при этом рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что приоритетное направление для бегства Зеленского — Израиль.

Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль

Дуглас МакгрегорБывший советник Пентагона

Количество денежных средств и имущества у Зеленского и его супруги раскрыли

В январе из декларации об имуществе стало известно, что Зеленский и его супруга Елена владеют 595 тысячами долларов наличными без учета денежных средств на различных счетах на Украине и в иностранных банках. Кроме наличных, они имеют денежные средства в различных банках Украины и Швеции.

Материалы по теме:
«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Эпоха мира закончилась»Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
1 октября 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025
«Они предлагают тупиковый вариант» Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
«Они предлагают тупиковый вариант»Европа затягивает конфликт на Украине. Чего добивается ЕС?
24 ноября 2025

На счетах супругов по данным на январь текущего года хранилось 3 059 441 гривна (70 723 доллара), 363 485 евро (426 140 долларов) и 53 494 доллара. Из них 346 483 евро находятся в банке в Цюрихе. Помимо этого, у супружеской пары имеются наличными 100 тысяч гривен (2 311 долларов) и 2 тысячи евро (2 340 долларов). Общая сумма денежных средств, которые задекларированы Зеленскими, превышает один миллион долларов.

Также политик и его супруга владеют часами брендовых марок, в том числе Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget и Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями Land Rover и Mercedes-Benz.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    В латвийских школах ухудшилась успеваемость из-за отмены русского языка

    Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

    В России захотели объединить майские праздники

    Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

    Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

    Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

    Россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну»

    Российский дипломат обратился с грозным посланием к Франции

    Дмитриев поиронизировал над борьбой ЕС с энергокризисом

    Все новости
