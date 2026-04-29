Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:08, 29 апреля 2026Спорт

Российский биатлонист-чемпион оценил свои перспективы в футболе

Российский биатлонист Андрей Вьюхин: Для футбола я старый
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юниоров по биатлону Андрей Вьюхин оценил свои перспективы в футболе. Об этом сообщает Sport24.

По словам 27-летнего россиянина, для этого вида спорта он уже старый. «Медиалига? Разве что туда. Последний шаг — переход в медийную лигу, а там уже завершение карьеры», — отметил биатлонист.

В декабре прошлого года Вьюхин дебютировал в лыжных гонках. В апреле спортсмен заявил, что следующий сезон проведет в этом виде спорта.

В августе прошлого года пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре в шестой лиге чемпионата Норвегии по футболу. Он сыграл за команду «Вингер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok