Коц: ВСУ наносят масштабные удары по Севастополю ради поддержки Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам, которые выделили Киеву 90 миллиардов евро. Такую причину масштабных ударов по регионам России озвучил военкор Александр Коц в интервью «Взгляду».

23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский союз окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. При этом в Киеве позже признали, что выделенных средств недостаточно для покрытия всех потребностей.

«ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», — рассказал Коц.

Он также напомнил, что Вооруженные силы (ВС) России отвечают ударами по инфраструктуре противника. По его словам, российские военные наносят Украине гораздо больший урон, чем ВСУ — России.

В ночь на среду, 29 апреля, ВСУ снова атаковали Севастополь — по городу выпустили 23 дрона и безэкипажные катера. До этого, в ночь на 26 апреля, украинские беспилотники совершили самый мощный за последнее время налет на Севастополь. Город атаковали почти 100 дронов.