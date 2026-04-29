Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 29 апреля 2026

В России назвали причину масштабных атак ВСУ на Севастополь

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам, которые выделили Киеву 90 миллиардов евро. Такую причину масштабных ударов по регионам России озвучил военкор Александр Коц в интервью «Взгляду».

23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский союз окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. При этом в Киеве позже признали, что выделенных средств недостаточно для покрытия всех потребностей.

«ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», — рассказал Коц.

Он также напомнил, что Вооруженные силы (ВС) России отвечают ударами по инфраструктуре противника. По его словам, российские военные наносят Украине гораздо больший урон, чем ВСУ — России.

В ночь на среду, 29 апреля, ВСУ снова атаковали Севастополь — по городу выпустили 23 дрона и безэкипажные катера. До этого, в ночь на 26 апреля, украинские беспилотники совершили самый мощный за последнее время налет на Севастополь. Город атаковали почти 100 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    Россияне стали чаще отдыхать в отелях «все включено» в одиночестве

    Военкор вспомнил Гитлера и Сталина после принятых в США с овациями слов Карла III

    Эксперт назвал тактику США в конфликте с Ираном безрезультатной

    Пугающую деревянную куклу продали с аукциона за 300 тысяч рублей

    Популярный российский комик сравнил Урганта и Волю

    Внешность Милли Бобби Браун в новом фильме подняли на смех в сети

    Песков заявил об отсутствии предупреждений от ОАЭ по выходу из ОПЕК+

    Появились подробности о загоревшемся из-за атаки украинских войск НПЗ в Туапсе

    Косметолог поделилась методами для избавления от второго подбородка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok