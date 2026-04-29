Захарова раскрыла позицию России по урегулированию на Украине

Москва готова к урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

«Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия», — подчеркнула она.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев истерит из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на фронте и необходимости принимать все более трудные решения.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.