01:07, 29 апреля 2026Мир

Захарова раскрыла позицию России по урегулированию на Украине

Захарова: Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва готова к урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

«Киев не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия», — подчеркнула она.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев истерит из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на фронте и необходимости принимать все более трудные решения.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.

