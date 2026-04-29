Знакомые бежавшего к ВСУ российского военного уличили его во лжи о службе и достижениях

Знакомые перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского военного Артема Климова уличили его во лжи о службе и достижениях. Об этом пишет RT.

По данным издания, Климов с большим трудом окончил девять классов, из-за проблем с успеваемостью также был отчислен из Сибирского университета потребительской кооперации и не получил водительское удостоверение. Окружение перебежчика описывает его как человека, который впоследствии много врал о своих достижениях, в частности, о службе в армии и участии в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из собеседников канала вспомнил, что в начале службы он присылал знакомым много видео, но позже вскрылось, что почти все присланные кадры со стрельбой и клубами дыма взяты из интернета.

«А мы еще даже испытывали угрызения совести, когда он их нам присылал. Думали: вот, мол, пацан рискует собой, служит, а мы тут», — рассказал россиянин.

Климова также уличили во лжи о спортивных достижениях. С их слов, он хвастался о победе в международных соревнованиях по тайскому боксу, но его фамилии не нашли в протоколах мероприятия. «Мы теперь шутим с друзьями, что медаль, которую он показывал, Климов купил на маркетплейсе. Она даже не именная была», — вспомнил знакомый военного.

При этом многие говорили о том, что Климов не мог постоять за себя ни физически, ни словесно, и часто при конфликтах со сверстниками обращался за помощью к друзьям, которым приходилось разговаривать за него, а иногда и драться. «Вы его видели? Он же дрищ, слабак!» — добавил собеседник.

Стало известно также, что Климов якобы брал деньги с кредитной карты матери и отдавал девушке, чтобы та не бросила его. При этом семья Климова не из богатых: отец — дальнобойщик, мать — домохозяйка. «Все было очень серьезно, но потом она начала крутить им, как хочет, и разводила на деньги», — рассказал один из знакомых Климова, добавив, что эти отношения длились около двух лет.

Ранее сообщалось, что 19-летний Климов проходил службу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска. Находясь на СВО, он в течение 80 дней передавал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данные о сослуживцах, в том числе координаты позиций Вооруженных сил России.