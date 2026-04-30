11:22, 30 апреля 2026Спорт

Двукратный олимпийский чемпион заявил о страхе европейцев говорить искренне о России

Олимпийский чемпион Васильев заявил, что европейцы боятся говорить о России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил о страхе европейцев говорить искренне о России. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев выразил уверенность, что многие обычные жители Запада симпатизируют российским спортсменам вроде трехкратного олимпийца Александра Большунова, но молчат из страха репрессий. «Там нет никакой демократии: за альтернативное мнение о России или нашем спорте — гонения и преследования», — подчеркнул он.

Ранее Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки Sudtirol Moonlight Classic, прошедшей в Италии. По словам россиянина, он не заметил негатива.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске российских лыжников на международные старты. После этого Международная федерация лыжного спорта и сноуборда начала присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

