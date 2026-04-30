Россия подарила африканской стране тысячи тонн удобрений

Посол в Нигере Воропаев рассказал о передаче Россией 20 тысяч тонн удобрений

Москва на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал российский посол в африканской стране Виктор Воропаев.

Удобрения 28 апреля принял министр сельского хозяйства Нигера Махаман Усман. В декабре прошлого года страна получила из России 20 тысяч тонн пшеницы, а в марте того же года — 350 тысяч тонн подсолнечного масла, переданные через Всемирную продовольственную программу ООН.

«Россия рада внести свой вклад в укрепление продовольственного суверенитета Нигера», — указал дипломат, добавив, что особое значение Москва уделяет связям в областях энергетики, сельского хозяйства, на гуманитарном треке и в сфере безопасности.

В 2023 году в Нигере произошел государственный переворот, после которого Франция вывела свои войска из республики. В феврале генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани заявил, что страна проводит мобилизацию для подготовки к войне с Францией.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев назвал стремительный рост цен на удобрения одной из главных проблем российских аграриев.