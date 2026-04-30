08:56, 30 апреля 2026

Россия подарила африканской стране тысячи тонн удобрений

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Москва на безвозмездной основе передала Нигеру 20 тысяч тонн минеральных удобрений в виде гуманитарной помощи. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал российский посол в африканской стране Виктор Воропаев.

Удобрения 28 апреля принял министр сельского хозяйства Нигера Махаман Усман. В декабре прошлого года страна получила из России 20 тысяч тонн пшеницы, а в марте того же года — 350 тысяч тонн подсолнечного масла, переданные через Всемирную продовольственную программу ООН.

«Россия рада внести свой вклад в укрепление продовольственного суверенитета Нигера», — указал дипломат, добавив, что особое значение Москва уделяет связям в областях энергетики, сельского хозяйства, на гуманитарном треке и в сфере безопасности.

В 2023 году в Нигере произошел государственный переворот, после которого Франция вывела свои войска из республики. В феврале генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани заявил, что страна проводит мобилизацию для подготовки к войне с Францией.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев назвал стремительный рост цен на удобрения одной из главных проблем российских аграриев.

    Последние новости

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа об СВО

    Самолет с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке

    В атакованном ВСУ российском городе начали отменять занятия в вузах

    США углубили военное сотрудничество с союзником вопреки словам Трампа

    Врач назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни

    Стоимость нефти взлетела до максимума за четыре года

    Страны ЕС сменили стратегию по интеграции Украины

    В ВСУ пожаловались на проблемы с перехватом российских «Гераней»

    Кофемолка с сюрпризом стоила россиянке 9 лет свободы

    Звезда популярного российского шоу захотел поучаствовать в оргии

    Все новости
