МИД вызвал литовского дипломата из-за уничтожения захоронений солдат Красной армии

МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за захоронений Красной армии

МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за уничтожения властями республики захоронений солдат Красной армии, которые участвовали в освобождении Прибалтики в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«30 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков», — отмечается в сообщении.

В МИД также напомнили литовскому дипломату, по итогам Второй мировой войны Литовская ССР — как республика в составе Советского Союза — присоединила такие территории как город Вильнюс, Вильнюсскую область, город Клайпеда и Клайпедскую область, которые до этого были заняты Польшей и Германией.