Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 30 апреля 2026

МИД вызвал литовского дипломата из-за уничтожения захоронений солдат Красной армии

Алевтина Запольская
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за уничтожения властями республики захоронений солдат Красной армии, которые участвовали в освобождении Прибалтики в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«30 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной Армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков», — отмечается в сообщении.

В МИД также напомнили литовскому дипломату, по итогам Второй мировой войны Литовская ССР — как республика в составе Советского Союза — присоединила такие территории как город Вильнюс, Вильнюсскую область, город Клайпеда и Клайпедскую область, которые до этого были заняты Польшей и Германией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok