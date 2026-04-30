11:47, 30 апреля 2026Мир

Ормузский пролив переименован в «пролив Трампа»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп переименовал Ормузский пролив в честь себя. Соответствуюзий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

На изображении в посте представлена карта, изображающая проход танкеров через Персидский и Оманский заливы, подписанные как «пролив Трампа».

Ранее Трамп объявил, что Штаты якобы «полностью контролируют Ормузский пролив».

Газета Financial Times отмечает, что американскую блокаду Ормузского пролива обошли несколько десятков иранских судов. По данным издания, это удалось сделать по меньшей мере 34 танкерам.

После провала американо-иранских мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 Мая

    Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

    Россия вошла в число самых крупных поставщиков чипсов

    В России назвали важным разговор Путина и Трампа

    Руферов связали с атакой беспилотников по российскому городу

    Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

    Россиянин поставил на голы в Лиге чемпионов и выиграл 500 тысяч рублей

    78-летний актер рассказал о результатах пяти лет лечения от рака

    Производитель смартфонов добился рекордного роста прибыли

    Пессимизм российской промышленности снизился

    Все новости
