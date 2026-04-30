Новости спорта
10:44, 30 апреля 2026Спорт

Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Букмекеры оценили шансы лондонского «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sports.

На победу лондонцев в паре с мадридским «Атлетико» аналитики предлагают коэффициент 1,36, что соответствует 70 процентам вероятности. Шансы «Атлетико» на выход в следующую стадию турнира оценивают в 30 процентов с коэффициентом 3,10.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов команды сыграли со счетом 1:1. На точный удар форварда «Арсенала» Виктора Дьекереша с 11-метровой отметки хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Хулиана Альвареса.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне. В финал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

