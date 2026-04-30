15:07, 30 апреля 2026Силовые структуры

Появились детали о суде за хищение 18 миллиардов рублей при строительстве трассы «Восток»

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Верховный суд (ВС) России отправил в Москву уголовное дело в отношении главы строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина, обвиняемого в хищении более 18 миллиардов рублей при строительстве федеральной трассы «Восток». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству об изменении территориальной подсудности дела. По просьбе защиты материалы переданы для рассмотрения в Бутырский суд столицы. Адвокаты фигуранта дела указали, что 59 свидетелей, экспертов и потерпевшая организация находятся в Москве и области, поэтому лучше перенести слушания из Татарстана.

В октябре 2025 года Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шайдуллина. Его арестовали после слов одного из субподрядчиков строительной компании, который решил отомстить гендиректору после того, как многих обманули с выплатой за проект.

Речь идет о строительстве участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане. По словам строителей, материалы для возведения дороги заменялись на более дешевые, а часть субподрядчиков выплату за работу так и не получила. Предварительно одной из фирм «Автодор» остался должен семь миллиардов рублей.

После этого один из пострадавших раскрыл следователям схемы компании по отмыванию бюджетных средств. По его подсчетам, с их помощью «Автодор» успел причинить ущерб на сумму в 15 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    В России девочку не пустили на матч с желто-синим мячом на плакате

    Названы самые модные цвета одежды на лето

    В России указали на смену риторики Запада по Украине

    Трамп оценил вероятность высадки астронавтов на Луну до 2029 года

    В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

    Мошенники устроили поджог военторга в Подмосковье

    Актриса Миронова умерла в возрасте 55 лет

    В роскошной коллекции Порошенко нашли русский след

    Бывшему сенатору отказали в иске к российской колонии «Черный дельфин»

    Все новости
