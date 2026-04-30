Появились детали о суде за хищение 18 миллиардов рублей при строительстве трассы «Восток»

ВС РФ передал в Москву дело главы «Автодор» Шайдуллина о хищении 18 млрд руб.

Верховный суд (ВС) России отправил в Москву уголовное дело в отношении главы строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина, обвиняемого в хищении более 18 миллиардов рублей при строительстве федеральной трассы «Восток». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству об изменении территориальной подсудности дела. По просьбе защиты материалы переданы для рассмотрения в Бутырский суд столицы. Адвокаты фигуранта дела указали, что 59 свидетелей, экспертов и потерпевшая организация находятся в Москве и области, поэтому лучше перенести слушания из Татарстана.

В октябре 2025 года Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шайдуллина. Его арестовали после слов одного из субподрядчиков строительной компании, который решил отомстить гендиректору после того, как многих обманули с выплатой за проект.

Речь идет о строительстве участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане. По словам строителей, материалы для возведения дороги заменялись на более дешевые, а часть субподрядчиков выплату за работу так и не получила. Предварительно одной из фирм «Автодор» остался должен семь миллиардов рублей.

После этого один из пострадавших раскрыл следователям схемы компании по отмыванию бюджетных средств. По его подсчетам, с их помощью «Автодор» успел причинить ущерб на сумму в 15 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.