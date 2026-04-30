17:48, 30 апреля 2026

Российского тренера по фигурному катанию обвинили в развратных действиях

Владислав Уткин
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российского тренера по фигурному катанию Валентина Лоскутова обвинили в развратных действиях в отношении юного фигуриста. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В отношении 23-летнего тренера возбудили дело по статье 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные действия». Специалист до последнего времени работал в школе города Всеволожска в Ленинградской области, также он тренирует в петербургской школе «Северное Сияние».

«Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. У него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь», — заявила исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.

Также она добавила, что Лоскутову грозит до трех лет лишения свободы. «Сейчас важно найти других потерпевших, поскольку тема серьезная. Предполагаю, что таковые могут быть. Если у кого-то есть об этом информация, она очень пригодится», — заявила Старкова.

Ранее стало известно о скандале в семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Старший сын фигуриста Егор Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово. В свою очередь, младший сын Александр Плющенко публично открестился от сводного брата.

    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

    Все новости
