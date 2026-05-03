21:18, 3 мая 2026

Боксерский турнир в Нигерии остановили из-за распыления слезоточивого газа
Владислав Уткин
Боксерский турнир в Африке остановили из-за распыления слезоточивого газа. Об этом сообщает TalkSport.

Турнир Chaos in the Ring 4 проходит в Нигерии. В его рамках проходил поединок за чемпионский пояс WBO Africa между Баситом Адебайо и Лореном Джафетом.

Охрана зала была вынуждена применить слезоточивый газ против группы безбилетников, которые пытались попасть на трибуны. В результате бой между Адебайо и Джафетом прервали. Возникла пауза на 40 минут, после которой должен был состояться бой за титул чемпиона мира IBF в супер-средней категории между британцем Джо Лоусом и Элвисом Ахоргой. Бой был отменен, так как Лоус отказался выходить на ринг.

Ранее российский боец ММА Сергей Билостенный рассказал, как он дрался в школьные годы. «Мои бои за школой всегда собирали какое-то количество народа. Это было весело. Я родом из Серпухова. Рос в "Яме", район Слобода. И там приходилось иметь дело с ребятами, которые не были настроены дружелюбно», — заявил Билостенный.

