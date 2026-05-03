Бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» госпитализировали

Бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона госпитализировали

Бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона госпитализировали перед началом матча команды с «Ливерпулем». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что легендарный тренер почувствовал себя плохо перед началом матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Его отвезли в больницу в качестве меры предосторожности. В ближайшее время Фергюсона выпишут из госпиталя.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз выиграла чемпионат Англии. Также она стала пятикратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка лиги, 10-кратным обладателем Суперкубка Англии. Помимо этого, Фергюсон дважды выиграл Лигу чемпионов и по одному разу — Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей Кубков, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

Ранее букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Среди вероятных исходов они выделяют ничью 1:1 (коэффициент 6,80) и победу «Юнайтед» 2:1 (8,60).