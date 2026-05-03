13:48, 3 мая 2026Спорт

Оценены шансы «Краснодара» захватить лидерство в РПЛ

Вероятность победы «Краснодара» в матче с «Акроном» оценили коэффициентом 1,50
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» стать лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) после 28-го тура. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики оценили вероятность победы «Краснодара» в матче с тольяттинским «Акроном» коэффициентом около 1,50, что соответствует примерно 63 процентам шансов на успех гостей. На ничью дают 4,50 (около 21 процента), а на победу «Акрона» — 6,20.

Победа над «Акроном» обеспечит «Краснодару» лидерство в РПЛ. Пока на первом месте находится петербургский «Зенит».

Матч между «Акроном» и «Краснодаром» пройдет 3 мая. Он стартует в 17:00 по московскому времени.

